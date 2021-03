Inter, intervento al ginocchio per Vidal

(ANSA) - MILANO, 11 MAR - L'Inter perde Arturo Vidal. Il centrocampista cileno si dovrà infatti sottoporre venerdì 12 marzo "ad intervento chirurgico in artroscopia per sofferenza meniscale del ginocchio sinistro", come spiegato dal club nerazzurro.

Andranno poi verificati i tempi di recupero per l'ex Juve, ma il tecnico nerazzurro Antonio Conte perde intanto una pedina importante nella sua corsa scudetto. (ANSA).