Imaginaction Tour fa tappa a Torino e a Brescia

(ANSA) - ROMA, 11 MAR - Parte il 26 marzo alle 18.30 il tour di IMAGinACTION, nella sua prima tappa di Torino: il festival internazionale del videoclip musicale continua il suo viaggio nelle città italiane. Una serata con ospiti e iniziative, in collaborazione con BPER Banca, per supportare un settore, quello della cultura e dello spettacolo, fortemente colpito dalla crisi sanitaria. E sarà presentata la legge sul tax credit firmata dal ministro Franceschini, che è un'opportunità e rivoluzione per il mondo del videoclip musicale.

Sul palco saliranno due tra gli artisti più amati del panorama musicale italiano, che si racconteranno attraverso i video che hanno segnato il loro percorso musicale: Noemi e Willie Peyote. La serata di Torino sarà trasmessa dal Museo del Cinema presso la Mole Antonelliana.

A seguire, il 10 aprile sempre alle 18.30, altra tappa a Brescia con Roby Facchinetti e I Pinguini Tattici Nucleari. La diretta sarà effettuata da Palazzo Facchi, dimora storica del XVIII secolo. (ANSA).