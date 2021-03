Fontana: 'Orgogliosi dei 4 lombardi alfieri della Repubblica'

(ANSA) - MILANO, 11 MAR - "Siamo orgogliosi che quattro giovani lombardi, Silvia Artuso, Silvia Cavalleri, Davide Paladini e Davide Siciliano, abbiano ricevuto dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella l'attestato d'onore di 'Alfieri della Repubblica', distinguendosi per 'l'impegno e le azioni coraggiose e solidali' svolte nel periodo della pandemia". Lo dichiarano il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e l'assessore regionale allo Sviluppo Città Metropolitana, Giovani e Comunicazione Stefano Bolognini, commentando la notizia che quattro giovani lombardi, di età compresa tra i 9 e i 17 anni, sono stati premiati dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

"Non appena possibile, troveremo la modalità più adatta per incontrarli in Regione Lombardia e congratularci personalmente con loro - ha aggiunto Fontana". (ANSA).