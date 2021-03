Fontana, in Lombardia vaccinazione massiva fra 2-3 settimane

(ANSA) - MILANO, 11 MAR - In Lombardia "prevediamo la vaccinazione massiva tra 2 o 3 settimane": è questo il cronoprogramma che il presidente della Regione Attilio Fontana ha delineato a True Show su Telelombardia.

Il governatore ha confermato l'obiettivo di vaccinare i lombardi entro giugno "sempre che i vaccini ci siano", ha precisato.

"Noi confidiamo che i vaccini arriveranno e qualcosa si sta muovendo. Dobbiamo essere pronti per vaccinare: le dosi arriveranno, non voglio pensare il contrario. Certo - ha aggiunto - è che all'inizio hanno buttato addosso ogni tipo di accusa alla Lombardia, come se questa gara fosse di velocità e non di resistenza. Intanto prevediamo la vaccinazione massiva tra 2 o 3 settimane. I vaccini Pfizer li abbiamo esauriti, e non posso far altro che ringraziare Bertolaso che sta cercando di portare avanti questa difficilissima operazione". (ANSA).