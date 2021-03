Covid: conferenza vescovi lombardi celebra messa per vittime

(ANSA) - MILANO, 11 MAR - E' un messaggio di speranza contro 'l'inclinazione alla rassegnazione'" che rende "sospettosi", che porta a "sospendere ogni cosa piuttosto che a prendere iniziative" contro "una specie di inespressa persuasione che la battaglia sia persa" quello che ha voluto portare l'arcivescovo di Milano Mario Delpini nell'omelia della messa celebrata al santuario di Caravaggio (Bergamo) dalla conferenza dei vescovi lombardi per le vittime del Coronavirus, che nella sola regione sono state finora quasi 29 mila.

C'è , ha osservato, un demone muto che non fa trovare le parole, se non condoglianze di circostanza davanti ai familiari dei morti, c'è un demone ribelle che invita a voltare le spalle a Dio e dice "siate disperati", c'è il demone "della divisione e della solitudine". "Quante lacrime hanno accompagnato morti solitarie! " ha ricordato Delpini ma "il regno di Dio" ha aggiunto "ha consolato i morti che non abbiamo potuto consolare.

"Tra la gente si è diffusa una nuova forma di compassione e una dedizione instancabile" ha aggiunto l'arcivescovo. "Questa preghiera, questo canto di speranza, questa professione di fede - ha concluso - celebriamo oggi qui". (ANSA).