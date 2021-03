Cinema: 30 anni Fescaaal per cultura delle differenze

(ANSA) - MILANO, 11 MAR - "La vera sfida del nostro tempo è generare una cultura delle differenze": così l'assessore alla Cultura del Comune di Milano Filippo Del Corno ha introdotto la trentesima edizione del Festival del Cinema Africano, d'Asia e America Latina (Fescaaal) che si terrà solo online dal 20 al 28 marzo.

Per questa edizione è stato scelto il claim 'MiWorld From A to Zebra', che sintetizza la vocazione di ricerca della rassegna che dalla sua nascita, nel 1991, porta a Milano e in Italia la scena artistica e culturale dei 3 continenti con un'attenzione particolare alle nuove generazioni.

Tra i circa 600 film ricevuti quest'anno ne sono stati selezionati 50 che rappresentano "il meglio" delle ultime produzioni da e su Africa, Asia e America Latina. In programma online 9 giorni di proiezioni, incontri con gli autori, eventi speciali e multidisciplinari ispirati alle culture dei 3 continenti. Tra le novità, focus e tavola rotonda "Donne sull'orlo di cambiare il mondo" per riflettere sul cinema al femminile, promuovere la parità di genere e il valore delle diversità.

Tra gli eventi speciali, gli Africa Talks "Cityscapes: le trasformazioni dell'Africa urbana", in collaborazione con Fondazione EDU sul tema delle città africane che guardano al futuro. Tra i partecipanti Yvonne Aki-Sawyerr, sindaca di Freetown, città capitale della Sierra Leone, che la Bbc ha inserito nella lista delle 100 donne più influenti nel 2020 e la celebre architetta etiope Rahel Shawl.

Tutti i film in programma saranno visibili con la sottoscrizione di un abbonamento, i dibattiti e gli eventi saranno ad accesso libero su Zoom e in streaming sui canali social del Fescaaal. (ANSA).