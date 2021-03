Vaccini: primo drive through Difesa, più grande d'Italia

(ANSA) - MILANO, 10 MAR - Sarà attivo venerdì prossimo a Milano il primo drive through della Difesa allestito per le vaccinazioni. Si tratta del più grande hub vaccinale d'Italia messo a disposizione dalle Forze Armate. Nella struttura situata al parco Trenno, dove al momento si effettuano già centinaia di tamponi ogni giorno, è prevista per ora una prima 'linea' dedicata alle somministrazioni del siero.

L'attività rientra nell'ambito dell' 'Operazione Eos' della Difesa sotto la direzione del Comando Operativo di Vertice Interforze.

"Per vincere la battaglia contro il Covid bisogna mettere in campo ogni sforzo, senza risparmio di energie" ha commentato il ministro della Difesa Lorenzo Guerini. (ANSA).