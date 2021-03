Pesenti: 'In Lombardia sempre più pazienti in intensiva'

(ANSA) - MILANO, 10 MAR - E' "critica" la situazione nelle terapie intensive della Lombardia dove oggi sono ricoverati 616 malati, secondo Antonio Pesenti, il responsabile Terapie intensive della Regione Lombardia, che a Buongiorno su Sky Tg24 ha però ricordato come "prima del Covid, a Gennaio 2020, i letti di terapia intensiva disponibili totali erano 720. Sono stati aumentati di molto, a marzo siamo arrivati a 1.500 malati Covid ricoverati per un totale di circa 1.800 letti".

"Tuttavia - ha aggiunto - 616 malati è un numero alto. E il problema è che continua a crescere". "L'onda - ha spiegato - è cominciata da dieci giorni, forse quindici. il problema è che sta salendo ad una velocità importante e non sappiamo quando si fermerà".

"La situazione per ora è gestibile, il sistema della sanità ospedaliera sta facendo fronte agli eventi. Purtroppo non sappiamo quanto salirà la curva, dipende molto dai comportamenti individuali e dalle decisioni del Governo" ha concluso ribadendo la necessità dei vaccini. (ANSA).