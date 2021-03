Minaccia madre e sorella per avere denaro, arrestato

(ANSA) - MILANO, 10 MAR - I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Milano hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia, un marocchino di 35anni, con precedenti di polizia.

I militari sono intervenuti in via Costantino Baroni dopo che la madre dell'uomo, che ha 53 anni e la sorella di 24 aveva chiamato il 112 raccontando che, poco prima, drogato,, le aveva minacciate con un coltello per avere denaro e acquistare alcol e stupefacenti.

Le due donne hanno riferito di altri episodi analoghi comportamenti già denunciati il 27 febbraio ai carabinieri della zona.

Per via del forte stato di intossicazione, l'arrestato è stato portato al Pronto soccorso dell'Ospedale "San Paolo" e, dimesso, è stato trasferito nel carcere di San Vittore dopo il processo per direttissima. (ANSA).