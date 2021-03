Droga: cocaina in lampadina e caricabatterie, arrestato

(ANSA) - MILANO, 10 MAR - Sospettavano spacciasse per via dei suoi strani movimenti. Gli agenti della Squadra Mobile di Milano hanno deciso di controllarlo e poi andare a casa sua dove, nascosti nel caricabatteria del cellulare e in una lampadina, sopra il frigorifero, hanno trovato oltre dieci grammi di cocaina.

E' così stato arrestato un 46enne che abita in via Gran San Bernardo. Con lui è finito nei guai un amico, coetaneo, che era in sua compagnia. L'uomo aveva le chiavi di un'auto di cui non ha saputo spiegare la provenienza.

Scesi in strada, dopo alcuni accertamenti, i poliziotti hanno scoperto che erano di una vettura rubata nel 2020.

L'uomo è quindi stato denunciato per ricettazione. (ANSA).