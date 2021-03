COVID: il punto in Lombardia

(ANSA) - MILANO, 10 MAR - Con 55.535 tamponi eseguiti è di 4.422 il numero di nuovi positivi al Coronavirus registrati in Lombardia, una percentuale superiore al 7,9%. Continuano ad aumentare i ricoveri: +6 in terapia intensiva e +168 negli altri reparti. Sono 70 i decessi.

Cresce dunque la necessità di accelerare le vaccinazioni.

Grazie a un protocollo approvato da Regione Lombardia, le aziende potranno presto vaccinare direttamente i propri dipendenti. "Il protocollo - ha spiegato il governatore Attilio Fontana - partirà quando inizierà la vaccinazione massiva. Si tratta del primo accordo del genere nel Paese" ed è stato firmato da Regione Lombardia, Confindustria Lombardia, Associazione Nazionale Medici d'Azienda e Confapi.

Intanto l'assessora al Welfare Letizia Moratti ha rivendicato il merito dell'allargamento dei destinatari del vaccino AstraZeneca. "Regione Lombardia - ha spiegato - ha creato un tavolo tecnico mettendo insieme per la prima volta il Ministero con il direttore della prevenzione, Aifa, Agenas e 4 regioni e, attraverso questo tavolo tecnico, siamo riusciti a sbloccare" la situazione.

Sempre in tema di vaccini, "delle 1,8 milioni di dosi consegnate, finora ne sono state somministrate circa il 73%. Lo ha detto Giovanni Pavesi, direttore generale Welfare di Regione Lombardia. Sarà inoltre attivo venerdì prossimo a Milano, al parco Trenno, il primo drive through della Difesa. Si tratta del più grande hub vaccinale d'Italia messo a disposizione dalle Forze Armate.

L'allarme intanto resta alto. Secondo Antonio Pesenti, il responsabile Terapie intensive della Regione, la situazione è "critica": sono 616 i ricoverati in Intensiva. "L'onda - ha spiegato - è cominciata da dieci giorni, il problema è che sta salendo ad una velocità importante e non sappiamo quando si fermerà". Tra i ricoverati, al San Matteo di Pavia, anche un bambino di 1 anno, sottoposto ad assistenza respiratoria.

