Covid: bimbo di 1 anno ricoverato al S. Matteo di Pavia

(ANSA) - PAVIA, 10 MAR - Un bambino di 1 anno è ricoverato nella divisione di Pediatria del Policlinico San Matteo di Pavia, dopo essere risultato positivo al Covid-19. Il bimbo è stato portato in ospedale dai genitori, febbricitante e con qualche difficoltà respiratoria. Attualmente è sottoposto ad assistenza respiratoria, oltre alle altre terapie anti-Covid: le sue condizioni non sono comunque preoccupanti.

Nelle ultime settimane è cresciuto di circa il 20 per cento l'accesso giornaliero al pronto soccorso pediatrico del San Matteo. Dal 16 febbraio ad oggi sono stati 18 i pazienti minori curati alla Pediatria del Policlinico, diretta dal prof.

Gianluigi Marseglia, dopo essere risultati positivi al Coronavirus. (ANSA).