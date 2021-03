Ambiente: da Levissima R-Pet, prima bottiglia 100%riciclata

(ANSA) - MILANO, 10 MAR - Levissima ha messo in produzione la prima la bottiglia realizzata con il 100% di plastica riciclata, più precisamente la prima bottiglia di acqua minerale in Italia composta da Plastica PET riciclata al 100% (RPET 100%).

Dallo scorso gennaio è infatti possibile realizzare bottiglie e vaschette ad uso alimentare in Pet riciclato fino al 100%, mentre prima il limite era del 50%. Un modo per risparmiare materie prime e realizzare prodotti sempre più sostenibili.

Per Levissima si tratta di un ulteriore passo avanti in un percorso già iniziato da tempo. E' stata infatti la prima azienda in Italia a utilizzare il PET riciclato con il lancio de La Litro con il 25% di R-PET nel 2010. Per quanto riguarda le confezioni, 'obiettivo è di raggiungere il 50% di PET riciclato all'interno della gamma dei suoi prodotti entro il 2025. Ma già da ora saranno disponibili le bottiglie di Acqua Minerale Naturale realizzate con il 100% di plastica PET riciclata nei formati da 0,75 e da 1lt non gasata.

"Siamo orgogliosi di essere i primi realizzare una bottiglia fatta con il 100% di plastica riciclata (R-PET), che rappresenta" ha osservato Stefano Marini, CEO Sanpellegrino Group Nestlé. "La plastica - ha aggiunto -, se adeguatamente riciclata, non è un rifiuto, ma una risorsa da cui possono nascere nuove bottiglie o oggetti utili per la comunità: per rendere ancora più visibile questo impegno, l'etichetta delle bottiglie Levissima RPET 100% contiene un forte messaggio: 'Ricicliamo Insieme'". (ANSA).