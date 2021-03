Vaccini:Ats Pavia, sms truffa ad anziani per appuntamento

(ANSA) - MILANO, 09 MAR - Sms truffa, per prendere appuntamento per la somministrazione di vaccino anti Covid, sono stati inviati ad alcuni anziani di Pavia. Il tentativo di raggiro è stato immediatamente bloccato, come rende noto l'Ats Pavia, che raccomanda a chiunque riceva questo tipo di sms di non dargli credito.

Il testo dell'sms truffa è: "Per info e dettagli su come prenotare il Vaccino AntiCovid over 80 chiama subito il 1240, un assistente personale è a tua disposizione h24 7 gg su 7".

Chiunque riceva sms di questo tipo, raccomanda Ats Pavia, "è invitato a non darne seguito. Sul fatto stanno indagando le autorità preposte". (ANSA).