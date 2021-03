Vaccini: Sputnik verrà prodotto in azienda lombarda

(ANSA) - MILANO, 09 MAR - -"Firmato il primo accordo in Europa tra il fondo governativo russo e la società Adienne Pharma&Biotech per la produzione in Italia del vaccino Sputnik V". Lo annuncia la Camera di Commercio Italo-Russa in una nota pubblicata sul suo sito internet.

"Posso confermare che la produzione del vaccino russo Sputnik V si farà presso lo stabilimento della Adienne a Caponago, a Monza". Lo ha detto all'ANSA il presidente della Camera di Commercio Italo-Russa Vincenzo Trani.

Trani ha poi spiegato che questo contratto non va interpretato come una fuga in avanti dell'Italia rispetto al processo di autorizzazione dello Sputnik in corso all'Ema. "Un conto è la produzione, un altro la distribuzione, dunque l'acquisto del prodotto in sé", nota. "Ci sono altre aziende a livello europeo che si stanno muovendo nella stessa direzione, i tedeschi erano a un passo, noi siamo stati bravi perché siamo arrivati per primi", aggiunge. (ANSA).