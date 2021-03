Fontana, su Sputnik Regione alla finestra

(ANSA) - BRESCIA, 09 MAR - "Sul vaccino russo Sputnik Regione Lombardia sta alla finestra. Non possiamo decidere.

Aspettiamo e vediamo". Lo ha detto da Brescia il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana. "Servirà l'autorizzazione di Ema perchè la commercializzazione è vincolata all' approvazione dell'Agenzia europea per i medicinali" ha aggiunto Fontana.

(ANSA).