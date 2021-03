Fontana, su riapertura scuole non escludo nulla

(ANSA) - MILANO, 09 MAR - Sulla riapertura delle scuole da lunedì "non escludo nulla, non ci sbilanciamo. Valutiamo con cautela, con attenzione e con serietà la situazione.

L'evoluzione è talmente rapida che fare anticipazioni rischia di essere assolutamente fuori luogo". Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine della presentazione del 'treno sanitario' in Stazione Centrale, a Milano.

"Si deve monitorare la situazione giorno dopo giorno come stiamo facendo. Ci sono delle zone in cui i numeri leggermente stanno migliorando. Guardiamo con ottimismo a questi numeri che stanno migliorando e speriamo che si estendano a tutta la Regione" ha aggiunto. (ANSA).