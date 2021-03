COVID: Il punto in Lombardia

(ANSA) - MILANO, 09 MAR - "Da una settimana, soprattutto a causa delle varianti, siamo entrati in quella che è definita come 'terza ondata'. I dati ospedalieri sono in netta crescita e purtroppo le chiusure sono ancora necessarie per contrastare l'espansione del virus, ma non è la stessa situazione di un anno fa. Sappiamo come proteggerci". E' il pensiero del presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana.

Con 47.619 tamponi effettuati, oggi intanto sono 4.084 i nuovi positivi in Lombardia, con il tasso di positività all'8,5% in calo rispetto a ieri (10%). Sono in aumento i ricoveri sia in terapia intensiva (+14, 611) sia negli altri reparti (+216, 5.416). I decessi sono 63 per un totale complessivo di 28.853 morti in regione dall'inizio della pandemia.

La città metropolitana di Milano è la provincia più colpita con 1.056 casi, di cui 505 a Milano città, seguita da Brescia (729) e Varese (563).

Per quanto riguarda un eventuale passaggio in zona rossa da lunedì, "è chiaro - ha sottolineato ancora Fontana - che i numeri non stanno migliorando. Noi stiamo cercando di contenerli con tutte le misure che abbiamo assunto. In ogni caso non mi sembra che possano esserci grossissimi cambiamenti, nel senso che l'arancione rafforzato che abbiamo preso è già una misura importante per i fini del contenimento".

E poi ci sono i vaccini, ed è notizia di oggi che è stato firmato il primo accordo in Europa tra il fondo governativo russo e la società Adienne Pharma&Biotech, con sede in Brianza, per la produzione in Italia del vaccino Sputnik V. "Sul vaccino russo Sputnik - ha commentato Fontana - Regione Lombardia sta alla finestra. Non possiamo decidere. Aspettiamo e vediamo".

Sui vaccini, intanto, oggi la Direzione Aziendale dell'ASST Santi Paolo e Carlo di Milano ha reso noto di aver individuato 220 persone che hanno tentato di farsi vaccinare senza averne diritto. Ad alcuni anziani a Pavia, invece, sono arrivati degli Sms truffa, per prendere appuntamento per la somministrazione.

Un appello a vaccinare gli artisti per riaprire i teatri, infine, è stato lanciato al Governo dal sovrintendente della Scala Dominique Meyer. (ANSA).