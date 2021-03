Vaccini: apre hub a Cremonafiere

(ANSA) - MILANO, 08 MAR - E' attivo da oggi l'hub nella sede di CremonaFiere per la campagna vaccinale anti Covid -19 dell'Ospedale di Cremona e nel primo giorno sono state somministrate 764 dosi. Il polo fieristico ha messo a disposizione del territorio gli ampi spazi del padiglione 1 che permettono di rispettare le regole anti contagio. "Questa collaborazione fra le principali realtà cittadine è fondamentale per rispondere all'esigenza di essere concreti e tempestivi - ha detto il presidente di CremonaFiere Roberto Biloni - consentendo una procedura di vaccinazione rapida per la messa in sicurezza della salute dei cittadini oltre ad accorciare i tempi per la ripresa anche economica".

"L'intera procedura dura mezz'ora - spiega il Direttore di CremonaFiere Massimo De Bellis -. L'accessibilità del quartiere fieristico è un elemento determinante. Partendo dal parcheggio esterno della Fiera per gli utenti e da un parcheggio interno per anziani e disabili si giunge al padiglione 1 per poi proseguire con la reception e l'accoglienza, la zona di sosta per l'anamnesi con gli operatori sanitari, la compilazione della modulistica e l'attesa pre-vaccino, il vaccino, le postazioni amministrative e l'attesa post vaccino".

"La popolazione di riferimento dell'ASST di Cremona - afferma Rosario Canino (Direttore Sanitario ASST di Cremona)- esclusi i cittadini con età inferiore a 16 anni, calcolando un'adesione di circa il 70% , è di 120mila persone (85.000 Cremona; 21 Casalmaggiore; 15 Soresina). Compatibilmente con la disponibilità delle dosi, la previsione è quella di vaccinare complessivamente circa 1200 persone a settimana".

"Ho trovato anche qui un'organizzazione splendida,- ha concluso l'assessore di Regione Lombardia Pietro Foroni -.

quando ci sarà il clou del momento vaccinale previsto tra fine aprile e maggio, con l'obiettivo di vaccinare nel minor tempo possibile l'intera popolazione". (ANSA).