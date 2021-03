Covid: sedarono rivolta, premio a direzione carcere Pavia

(ANSA) - PAVIA, 08 MAR - L'8 marzo del 2020, all'inizio della pandemia di Covid-19, riuscirono a gestire la rivolta nel carcere di Torre del Gallo a Pavia senza gravi conseguenze (un solo agente rimase lievemente contuso) a parte i danni provocati alle strutture.

Erano i giorni in cui, in seguito ai primi contagi registrati tra i detenuti e alle limitazioni imposte con il blocco delle visite dei parenti, la protesta esplose in diversi istituti di pena italiani con conseguenze in alcuni casi drammatiche.

A distanza di un anno, il Comune di Pavia ha oggi premiato la direttrice del carcere di Pavia, Stefania D'Agostino, e il comandante del reparto di polizia penitenziaria, Angelo Napolitano.

Nella targa che è stata loro consegnata si sottolinea la capacità di "aver gestito con professionalità ed encomiabile sprezzo del pericolo una situazione di estrema tensione. Il sangue freddo e l'esperienza degli appartenenti al corpo di polizia penitenziaria, in servizio presso l'istituto di detenzione, consentirono di riportare l'ordine nella struttura, evitando più gravi conseguenze".

Durante la protesta a Pavia, una trentina di detenuti salirono sul tetto del carcere ma furono poi convinti a rientrare nelle proprie celle. (ANSA).