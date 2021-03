COVID: il punto in Lombardia

(ANSA) - MILANO, 08 MAR - Sono iniziate oggi le vaccinazioni del personale scolastico in Lombardia. Al momento sono 137.469 le persone che, fra professori e personale non docente, hanno aderito.

Solo qualche intoppo nella prima giornata a Milano; qualche insegnante ha infatti ricevuto l'sms per presentarsi al centro vaccinale, ma non era negli elenchi. Fra il personale in coda al museo della Scienza e della Tecnologia per venire vaccinato anche Paolo Limonta, assessore all'Edilizia scolastica del Comune di Milano e maestro elementare.

"Oggi è un giorno importante perché continuo a ritenere che sia stato un grave errore chiudere la scuola - ha osservato -.

Dovevano rimanere aperte perché sono dei luoghi sicuri e soprattutto garantiscono i diritti dei bambini e dei ragazzi.

Non abbiamo ancora finito di risarcire loro quello che gli abbiamo tolto l'anno scorso, vediamo di farlo anche attraverso questa campagna di vaccinazione. Vediamo di farli tornare il prima possibile a scuola".

A stigmatizzare i disguidi nelle prenotazioni e nelle chiamate per i vaccini è stato oggi il segretario della Lega Matteo Salvini. "Se qualcuno ha sbagliato paga, e quindi anche della macchina tecnica di Regione Lombardia evidentemente c'è qualcuno che non è all'altezza del compito richiesto" ha detto a margine di una visita, in occasione dell'8 marzo, alla sede di Telefono Donna all'ospedale Niguarda. Una affermazione che ha nuovamente infiammato le polemiche, mentre aumentano i ricoveri negli ospedali: i pazienti in terapia intensiva sono 597 (24 più di ieri) e negli altri reparti arrivano a 5,200 (+142).

Con 22.996 tamponi effettuati è di 2301 il numero di nuovi casi positivi al Coronavirus per una percentuale quindi del 10% (ieri era il 10,3) e 52 i decessi, che portano il totale da inizio epidemia a 28.790.

Per quanto riguarda le province, 676 casi sono stati segnalati a Milano (di cui 230 in città), 485 a Brescia, 309 a Monza, 199 a Bergamo, 152 a Como, 85 a Varese, 84 a Cremona, 65 a Sondrio, 63 a Lecco, 62 a Mantova, 43 a Pavia e 36 a Lodi.

