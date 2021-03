8 marzo: a Milano via a manifestazioni da piazza Affari

(ANSA) - MILANO, 08 MAR - "Per una scuola libera dal sessismo" è lo striscione appeso sul dito di Cattelan in piazza Affari da Non una di meno, che questa mattina ha dato il via proprio di fronte alla Borsa di Milano al suo 'sciopero transfemminista globale' dell'8 marzo.

In mattinata, si sono svolti cerchi di discussione su salute, fuoriuscita dalla violenza, formazione e lavoro. Poi flashmob collettivo, ognuna con un cartello per rivendicare 'educazione sessuale al piacere e al consenso' e per ricordare che 'nessuno si cura da solo'. (ANSA).