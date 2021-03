Tognoli: Sala, considerato dai milanesi uno che c'era sempre

(ANSA) - MILANO, 07 MAR - Carlo Tognoli per i milanesi era "uno che c'è sempre", questo probabilmente è "uno dei più bei complimenti che possano essere rivolti ad un sindaco di Milano".

Lo ha detto il primo cittadino del capoluogo lombardo, Giuseppe Sala, nel corso del suo intervento alla cerimonia funebre svoltasi a Palazzo Marino, per la scomparsa di Tognoli.

L'ex sindaco di Milano per Sala era "uno che c'era sempre per chi aveva bisogno, per chi era senza lavoro, per chi aveva un problema, per gli industriali, per i tranvieri, per gli artisti e i teatranti".

Tognoli "c'era sempre per tutti - ha aggiunto Sala -, con la sua conoscenza della città e per la capacità tutta sua di far muovere la macchina del Comune. È stato la dimostrazione di quanto si riesce a fare se si è mossi da un vero ed effettivo amore per Milano".

Alla cerimonia per ricordare l'ex sindaco e ministro Carlo Tognoli, scomparso venerdì all'età di 82 anni anche Gabriele Albertini, Giuliano Pisapia, oltre al sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Bruno Tabacci.

Presenti, tra gli altri, il prefetto di Milano, Renato Saccone, il questore Giuseppe Petronzi, l'onorevole Alessandro Colucci (Noi con l'Italia) e il vice sindaco di Milano, Anna Scavuzzo. (ANSA).