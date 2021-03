Pioli "il Milan c'è, siamo una squadra. Ibra capobranco"

(ANSA) - ROMA, 07 MAR - "Oggi abbiamo dimostrato di esserci, di essere una squadra. Siamo più forti quando siamo tutti, ma lo siamo anche con delle assenze. Ibrahimovic è arrivato prima della partita, ha seguito la riunione tecnica e ci ha dato come al solito la carica. Lui è un capobranco". Lo ha detto l'allenatore del Milan, Stefano Pioli, ai microfoni di Sky Sport, "Corsa scudetto o Champions? Guardiamo a noi stessi, siamo consapevoli delle nostre qualità e del cammino difficile che abbiano davanti in campionato - ha detto ancora Pioli -. Questa era una gara difficile ma oggi abbiamo fatto la migliore delle tre sfide giocate in questa stagione col Verona. Ora prepariamoci al match difficilissimo ma molto molto stimolante di Europa League". "Stiamo lavorando insieme da un anno e mezzo, i nostri concetti e principi sono gli stessi - ha proseguito il tecnico - ma oggi siamo stati più stretti, per non dare punti di riferimento. Siamo stati squadra e abbiamo avuto un'identità. I ragazzi hanno fatto benissimo". (ANSA).