Inter: Conte, noi favoriti? Gioco sempre per vincere

(ANSA) - MILANO, 07 MAR - "In molti ci danno favoriti per lo scudetto? Non è cambiato nulla, le mie squadre giocano sempre per vincere, che poi si parta favoriti o meno non cambia. Penso anche in passato, quando sono partito con squadre sfavorite, penso a Juventus e Chelsea, ho sempre tracciato l'obiettivo. Il nostro obiettivo è vincere, partire sfavoriti o favoriti cambia poco". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Antonio Conte, nella conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Atalanta.

"Anche l'anno scorso abbiamo fatto numeri importanti.

Sommando quelli di allora e di quest'anno se non sbaglio abbiamo fatto più punti di tutti. Non penso si stia facendo qualcosa di diverso, forse chi stava davanti ha frenato un pochettino. Penso sia cambiato questo, noi l'anno scorso abbiamo tenuto un passo importante, con un passo sostenuto. Che poi non sia stata enfatizzata il giusto, questo è relativo". (ANSA).