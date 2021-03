Inter: Conte "gara contro l'Atalanta tra le più difficili"

(ANSA) - MILANO, 07 MAR - "Se sarà la più difficile non lo so, sicuramente è tra le più difficili. Affrontiamo una squadra che crea grandi difficoltà hanno consapevolezza, autostima e giocatori forti non solo nell'undici iniziale". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Antonio Conte, alla vigilia della sfida contro l'Atalanta.

"Gasperini sta facendo un lavoro straordinario in un ambiente giusto e sono contento per lui e per l'Atalanta che ho allenato, anche se per poco - ha aggiunto -. Difesa? Ogni squadra deve avere un giusto equilibrio tra le due fasi, per far capire l'importanza di entrambe le fasi possa portare ad avere ottimi risultati. Domani vincerà chi attaccherà maglio" (ANSA).