Inter: Conte e il futuro "non dobbiamo farci distrarre"

(ANSA) - MILANO, 07 MAR - "Restare anche il prossimo anno? C'è un dato di fatto, io ho un contratto anche per la prossima stagione. Oggi io, dirigenti, calciatori dobbiamo essere molto concentrati sul presente. Non dobbiamo farci distrarre da altre cose e non possiamo distrarci". Così il tecnico dell'Inter Antonio Conte sul suo futuro, alla vigilia della sfida contro l'Atalanta .

"Non so e non posso immaginare quello che potrà accadere all'esterno, è una situazione che c'è caduta addosso. Noi dobbiamo pensare solo a riportare l'Inter dove merita - ha proseguito -. Noi non dobbiamo fare voli pindarici sul futuro, dobbiamo essere feroci sul presente. Il presente è dove possiamo e dobbiamo influire, lo dobbiamo al club e ai tifosi". (ANSA).