Droga: in auto due chili di marijuana, arrestati

(ANSA) - MILANO, 07 MAR - I carabinieri della Stazione di Cernusco sul Naviglio (Milano) hanno arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti un 28enne ed un 26enne di Milano, entrambi con precedenti per droga.

I due giovani, mentre passavano a Cernusco sul Naviglio a bordo di un'auto, hanno incrociato una pattuglia e hanno cercato di fuggire.

I militari li hanno seguiti e bloccati. In auto avevano due bustoni con due chilogrammi i marijuana.

Giudicati per direttissima sono stati sottoposti alla misura cautelare degli arresti domiciliari a Milano. (ANSA).