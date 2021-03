Covid: domenica di sole, controlli alla Darsena a Milano

(ANSA) - MILANO, 07 MAR - Forze dell'ordine che sorvegliano i punti di accesso alla Darsena di Milano, pronti a far scattare gli ingressi contingentati e il senso unico per evitare gli assembramenti: si presenta così, nella prima domenica di zona arancione rafforzato, una delle zone più frequentate dai milanesi per passeggiate e aperitivi.

Lo scopo principale è quello di evitare quanto accaduto una settimana fa, con una folla di gente che ha assediato il Naviglio e il rave party per dare l'addio alla zona gialla.

Complice la giornata di sole, infatti, già dalla mattina i milanesi sono tornati a passeggiare lungo la Darsena, rigorosamente distanziati, consumando bevande e cibo da asporto acquistate nei locali presenti. (ANSA).