Covid: Darsena Milano si svuota, tolti blocchi di ingresso

(ANSA) - MILANO, 07 MAR - Sono poche le persone rimaste in Darsena a Milano a godersi le ultime ore del weekend. Superato l'orario dell'aperitivo, con un flusso di gente tale da obbligare le forze dell'ordine a bloccare i punti d'accesso alla zona del Naviglio, la situazione è rientrata nell'ordine. I blocchi sono stati eliminati, i locali dalle 18 hanno chiuso all'asporto e la Darsena si è svuotata.

Sin dalla mattina, complice la bella giornata di sole, i milanesi hanno trascorso la prima domenica in zona arancione rafforzato passeggiando lungo il Naviglio e per le vie dello shopping. Stringenti i controlli della polizia e dei carabinieri per evitare quanto accaduto lo scorso weekend in zona gialla.

Nel pomeriggio moltissimi giovani hanno affollato i Navigli per godersi l'aperitivo al sole, non sempre rispettando le regole di distanziamento sociale. Severi i controlli sul corretto uso delle mascherine. (ANSA).