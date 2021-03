8 marzo: Segre accanto a donne Coldiretti per mamme africane

(ANSA) - MILANO, 07 MAR - La senatrice a vita Liliana Segre si schiera al fianco delle imprenditrici agricole di Coldiretti nell'iniziativa solidale #solodalcuore, a favore delle neo mamme africane. Lo rende noto la Coldiretti Lombardia in occasione della Giornata internazionale della donna nel presentare i "cuori della gratitudine", dei cuscini messi in vendita per beneficenza.

Si tratta - spiega la Coldiretti Lombardia - di cuscini a forma di cuore realizzati da un lato con stoffe made in Italy e dall'altro con tessuti wax, tipici della tradizione africana, imbottiti con fibra naturale di mais o di ortica di origine veneta. Voluti dal gruppo Donne Impresa Coldiretti. I cuscini sono cuciti dalle 'agrisarte' veneziane dell'isola di Sant'Erasmo.

Con la vendita di questi cuscini sul sito www.solodalcuore.it - continua la Coldiretti - Donne Impresa Coldiretti sostiene il progetto di Medici con l'Africa Cuamm "Prima le mamme e i bambini. Mille di questi giorni", che prevede la realizzazione di un reparto di maternità a Rumbek in Sud Sudan, con annessa una scuola di formazione per ostetriche.

