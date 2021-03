Crisi: a Pavia un centro per raccolta di pacchi alimentari

(ANSA) - PAVIA, 06 MAR - Un luogo dove raccogliere alimenti e altri generi di prima necessità, donati dai pavesi per aiutare famiglie e persone in gravi difficoltà economiche per la crisi provocata dall'emergenza sanitaria. Il centro è stato inaugurato oggi, nel centro di Pavia, dalla Comunità di Sant'Egidio. E' uno spazio destinato alla solidarietà, ricavato in locali messi a disposizione dal Comune.

Chiara Rapella ha fornito alcuni dati sull'attività svolta dalla Comunità di Sant'Egidio nell'anno della pandemia: "A Pavia abbiamo incontrato sino ad ora 163 famiglie, il 43 per cento italiane e il 57 per cento straniere, per complessive 549 persone con 182 minori; la media è di 3,3 componenti per nucleo familiare. Per sostenerle distribuiamo loro pacchi con generi alimentari di prima necessità, come pasta, riso, passata di pomodoro, alimenti in scatola, ma anche prodotti per l'igiene personale o per la prima infanzia. A chiederci aiuto sono anche anziani, invalidi, persone sole o che vivono in case popolari: spesso si tratta di situazioni che erano già precarie anche prima dell'emergenza Covid. La crisi però si fa sentire anche in chi il lavoro ce l'ha, ma deve farsi carico di parenti disoccupati".

Complessivamente sono un migliaio a Pavia le famiglie seguite dal Comune per la crisi. "Dobbiamo ringraziare la Comunità di Sant'Egidio, così come tutti gli altri volontari presenti in città, per il grande contributo che stanno garantendo nel sostenere tante situazioni di fragilità - ha sottolineato Anna Zucconi, assessore comunale ai servizi sociali -. In città è cresciuta e si è consolidata in questi mesi una rete della solidarietà che sta svolgendo un ruolo fondamentale". (ANSA).