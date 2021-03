COVID: Il punto in Lombardia

(ANSA) - MILANO, 06 MAR - Continua l'ascesa dei dati del contagio in Lombardia: sono infatti 5.658 i nuovi casi con 58.505 tamponi effettuati con il tasso di positività in leggera crescita al 9.6% (ieri 9.1%). Aumentano sia i ricoverati in terapia intensiva (+22, 565) che negli altri reparti (+130, 4.934). I decessi sono 67 per un totale complessivo di 28.705 morti in regione dall'inizio della pandemia. Aumentano i contagi praticamente in tutte le province: la città metropolitana di Milano è quella più colpita con 1.450 nuovi positivi, seguita da Brescia (1.210), Monza e Brianza (537), Varese (407), Bergamo (394), Pavia (366), Como (363), Lecco (264), Mantova (261), Cremona (200), Lodi (75) e Sondrio (29).

E proprio oggi c'è stato un momento di ricordo carico di emozione. "Il 2020 è stato un'unica grande notte, faccio ancora fatica a trovare le parole per descrivere quello che è successo nelle due settimane centrali di marzo. In quel momento non si vedeva una soluzione. Non c'era ossigeno, non c'erano saturimetri, non c'erano mascherine. E' stato difficile mantenere la lucidità", dice Camillo Bertocchi sindaco di Alzano Lombardo (Bergamo), uno dei comuni della Val Seriana travolti dall'ondata di contagi e morti da coronavirus della scorsa primavera. "Per noi la fase 1 non è mai finita", spiega.

Per quanto riguarda la sanità, si aprirà lunedì la fase di vaccinazione anti Covid per gli insegnanti della Lombardia, ma con qualche polemica legata alle procedure di prenotazione.

"Niente sms per gli appuntamenti degli insegnanti, che dopo aver prenotato tramite il sito della Regione si sono ritrovati a loro insaputa sul Fascicolo Sanitario Elettronico la prenotazione con sede e data", afferma il consigliere regionale M5s, Gregorio Mammì. A chiarire le procedure è però la Direzione generale Istruzione di Regione Lombardia la quale precisa che, agli insegnanti e al personale delle scuole statali che si registrano al sito www.vaccinazionicovid.servizirl.it, arriverà l'sms.

(ANSA).