Real Madrid: Benzema torna a disposizione di Zidane

(ANSA) - ROMA, 05 MAR - Buone notizie per il Real Madrid, e per l'allenatore Zinedine Zidane, meno per l'Atalanta, prossima avversaria dei 'Blancos' in Champions League (nel ritorno degli ottavi il 16 marzo). Il francese Karim Benzema è tornato a lavorare con il resto del gruppo, come egli stesso ha annunciato, pubblicando delle foto della sessione odierna di lavoro sul proprio account ufficiale di Twitter. Il francese, pertanto, con ogni probabilità, potrà essere a disposizione per il derby di domenica prossima in casa dell'Atletico capolista della Liga. Il. centravanti sembra avere smaltito i problemi fisici che lo hanno tenuto fuori nelle ultime settimane. (ANSA).