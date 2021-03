COVID: Il punto in Lombardia

(ANSA) - MILANO, 05 MAR - "La Lombardia secondo la valutazione settimanale della Cabina di Regia di Istituto Superiore di Sanità e Ministero della salute, dedicata al monitoraggio del rischio sanitario, ha parametri da zona arancione" ma con la raccomandazione "di adottare il massimo livello di mitigazione". Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, che ieri ha deciso di "rafforzare la zona arancione", chiudendo le scuole e vietando le visite a parenti e amici.

Corrono intanto i contagi: a fronte di 57.154 tamponi effettuati, sono 5.210 i nuovi positivi (9,1%). A Milano i nuovi casi sono 1.593 di cui 655 in città; a Brescia 1.122. Proprio ai Civili di Brescia è in costante aumento il numero dei ricoverati: ieri erano 377 i posti letto occupati, oggi sono 401, di cui 34 in terapia intensiva. In sostanza sono 24 nuovi ricoveri in 24 ore.

E a Milano "stiamo per riconvertire in reparto Covid un reparto che normalmente faceva altro" ha detto Massimo Galli, virologo del Sacco. "Non è una situazione di aperta crisi - ha spiegato - ma ci sono segnali di allarme, anche in altri ospedali. Ci stiamo preparando ad affrontare una richiesta di ricoveri che secondo logica dovrà crescere. Tante infezioni nei giovani vogliono dire tante infezioni nei genitori, che vogliono dire infezioni negli anziani". Proprio per questo, secondo Galli, la chiusura delle scuole è una "scelta necessaria per nuove connotazioni del virus e della pandemia e la presenza di focolai negli istituti". Non la pensano allo stesso modo genitori, insegnanti e studenti che questo pomeriggio manifestano con Priorità alla Scuola davanti alla sede di Ats.

Intanto ieri ha superato quota 25mila il numero delle somministrazioni di vaccino anti-Covid in Lombardia. "Il ministro Speranza ha detto che dopo Pasqua arriverà una 'grande ondata' di vaccini per tutta Italia e quindi, nonostante le difficoltà e disagi che stiamo vivendo, dobbiamo guardare verso un'assicurazione di questo genere" ha detto Guido Bertolaso, coordinatore della campagna vaccinale anti-Covid 19 per la Lombardia. (ANSA).