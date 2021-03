Corruzione: arrestato primario ospedale Magenta

(ANSA) - MILANO, 05 MAR - Giuliano Sarro, primario di chirurgia all'ospedale di Magenta, che fa parte dell'Asst Ovest Milanese, è stato arrestato oggi dalla Gdf nell'indagine della Procura di Milano per corruzione e turbativa d'asta e abuso d'ufficio: secondo l'accusa in cambio dell'assunzione, nel 2017, del figlio alla Applied medical distribution, come territory manager associate, avrebbe assicurato un trattamento di favore alla multinazionale nella fornitura di ingenti quantitativi di prodotti chirurgici per il presidio del magentino in danno delle aziende concorrenti.

Oltre al primario, ora ai domiciliari, e al figlio, tra gli indagati c'è anche la Applied. Sono in corso perquisizioni nelle province di Milano, Pavia e Treviso.

A firmare la misura cautelare è stato il gip di Milano Livio Cristofano su richiesta del pm Giovanni Polizzi e dell'aggiunto Maurizo Romanelli.

Le indagini del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Gdf non solo riguardano la fornitura in comodato d'uso gratuito di sistemi bipolari e acquisto dei relativi materiali di consumo a vantaggio della multinazionale con sede nei Paesi Bassi, ma anche altri episodi.

Il primario si sarebbe prodigato per presentare ai suoi colleghi il figlio, pure lui tra gli indagati a un manager della Applied, affinchè vendesse loro i dispositivi Inoltre, secondo i pm, avrebbe consentito che la figlia visitasse privatamente l'interno dell'ospedale di Magenta.

Nei confronti della società che opera nel campo dell'healthcare il giudice si è riservato di decidere sulla richiesta della misura interdittiva del divieto temporaneo di contrattare con la pubblica amministrazione. (ANSA).