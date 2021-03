La salute dei denti passa anche da una corretta idratazione

(ANSA) - MILANO, 04 MAR - Una corretta idratazione aiuta a mantenere i denti sani ed è un supporto ulteriore alla corrette igiene orale.

Il motivo è che contribuisce alla pulizia di tutta la bocca rimuovendo eventuali residui di cibo, batteri, zuccheri o acidi, capaci di generare potenziali problematiche a denti e gengive. E' in grado infatti di ristabilire il ph della bocca, alterato dai cibi ingeriti. E poi è anche un antidoto alla secchezza orale, l'alitosi e anche l'idratazione gengivale.

"Sono numerosi gli alimenti e le bevande, che ingeriamo ogni giorno, capaci di danneggiare i nostri denti. Per esempio - spiega Umberto Solimene, dell'Università degli Studi di Milano, ed esperto dell'Osservatorio Sanpellegrino - sostanze come caffè, bevande con coloranti o il fumo, possono contribuire all'ingiallimento o all'erosione dello smalto". E "bere la giusta quantità di acqua può aiutarci nella prevenzione di tali danni. Oltre a garantire una maggiore pulizia nella cavità, l'acqua - aggiunge -, contenendo sostanze come calcio e fluoro, favorisce un sano sviluppo dei denti e il rafforzamento dello smalto (costituito al 96% da calcio). Questi due elementi hanno, inoltre, un ruolo fondamentale nella prevenzione delle carie, basta assumerne la corretta quantità, che può variare in base a età e condizioni fisiologiche: circa 0,5 - 1,5 grammi di calcio e 0,7 mg/l di fluoro. L'acqua è in grado di rispondere prontamente a questo fabbisogno. Per esempio, anche solo bevendone 1,5l, è possibile assumere oltre il 30% del fabbisogno di calcio giornaliero" . (ANSA).