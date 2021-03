Vaccini: Bertolaso, sistema prenotazioni funziona male

(ANSA) - MILANO, 03 MAR - "Avrei molti motivi per essere avvilito e frustrato, a partire dall'andamento della pandemia, alle due province in zona rossa a tutti gli effetti, fino alle rianimazioni piene, compreso l'ospedale in Fiera che ha 57 ricoverati in terapia intensiva. Statistiche molto pesanti, oltre al sistema di prenotazioni che continuano a funzionare male". Lo ha detto Guido Bertolaso, consulente del presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana per il Piano Vaccinale, intervenendo in una conferenza stampa a Palazzo Pirelli.

Il vice presidente e assessore al Welfare Letizia Moratti, ha spiegato che la Regione aderirà "alla proposta di Poste Italiane e di utilizzare gratuitamente loro piattaforma che prevede quattro diverse possibilità di adesione e prenotazione: portale, call center, uffici postali e postini".

