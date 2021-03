Sequestrato a Linate materiale per 'soft air' irregolare

(ANSA) - MILANO, 03 MAR - I funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in servizio all'Aeroporto di Linate hanno effettuato un controllo con la Camera di Commercio di Milano, Monza, Brianza e Lodi su 262 colli, provenienti dalla Cina, contenenti 3237 chilogrammi di merce destinata alla pratica del soft-air (tute mimetiche, caschi, maschere militari, occhiali, dispositivi di protezione ecc.).

E' stata riscontrata l'errata etichettatura, l'assenza della marcatura CE sui prodotti per cui è obbligatoria e la mancanza di documentazione per comprovare la sicurezza dei prodotti, in violazione del Codice del consumo.

Sono quindi stati sottoposti a sequestro amministrativo, 1303 paia di occhiali, 1822 maschere militari, e l'azienda importatrice è stata sanzionata.

L'attività - spiegano le Dogane - si inquadra nell'ambito del protocollo d'intesa sottoscritto da ADM, Corpo di Polizia Locale di Milano e Camera di Commercio per la realizzazione di azioni congiunte in materia di vigilanza sul mercato, lotta alla contraffazione e tutela del made in Italy. (ANSA).