Covid: 46 ricoveri in più in una settimana al San Matteo

(ANSA) - PAVIA, 03 MAR - Continua ad aumentare in maniera preoccupante il numero dei pazienti ricoverati al Policlinico di Pavia per Covid-19. Ieri sera al San Matteo si registravano 125 ricoveri per Coronavirus: 46 in più in una sola settimana.

Sono 35 quelli in terapia intensiva (12 in più rispetto a sette giorni prima), 11 in assistenza respiratoria e 79 seguiti in altri reparti in regime di degenza ordinaria. Nelle ultime 24 ore al Policlinico di Pavia si sono registrati 16 nuovi ricoveri, con 5 pazienti dimessi e 2 deceduti.

I timori sono legati soprattutto alla diffusione delle varianti, in particolare di quella inglese che è presente in oltre il 60% dei contagi sul territorio della provincia di Pavia.