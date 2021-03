Vaccini: ex Tribunale Crema nuovo centro somministrazione

(ANSA) - MILANO, 02 MAR - L'ex tribunale di Crema sarà probabilmente il centro di vaccinazione presente in città per la fase massiva della campagna. Una scelta che prende le mosse dalla disponibilità data nelle scorse settimane ad ATS ed Asst dal Comune di Crema e che, come spiegato dell'europarlamentare Massimiliano Salini, che ha caldeggiato con l'assessore lombardo al Welfare Letizia Moratti la soluzione, dovrebbe essere accolta da Regione Lombardia. Di qui i vari sopralluoghi svolti dal sindaco Stefania Bonaldi, insieme ai tecnici comunali, ieri con la direzione generale della ASST e stamane con i funzionari di ATS Valpadana dopo i quali è stata confermata l'idoneità della struttura, spiega il Comune di Crema .

"Attendiamo l'ok ufficiale della Regione - spiega il sindaco Bonaldi - , ma ci sono tutte le condizioni per riattivare la struttura per questa importantissima fase massiva della campagna vaccinale. La disponibilità di questo sito era stato il nostro primo pensiero e siamo contenti che questa soluzione alla fine sia stata condivisa dalle autorità sanitarie e dai referenti politici".

"Ora dobbiamo lavorare sodo, perché gli interventi per la riattivazione dello stabile non sono pochi - conclude il sindaco - abbiamo qualche settimana di vantaggio, finché non si completerà la campagna di vaccinazione degli over 80 e nel frattempo faremo in modo di approntare la struttura perché non solo la ASST con i propri operatori, ma anche i medici di medicina generale che si sono resi disponibili con l'ATS qui possano disporre di una sede idonea per potere vaccinare quante più persone di Crema e del Cremasco". (ANSA).