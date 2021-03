Ladri seriali in case riposo, arresti

(ANSA) - VARESE, 02 MAR - Due uomini di 49 e 34 anni sono stati arrestati dai carabinieri di Varese con l'accusa di aver messo a segno vari furti in strutture per anziani e case parrocchiali, spacciandosi per corrieri, per poi rivendere la merce rubata su Internet. I due, l'uno residente ad Arcisate (Varese), e l'altro a Barlassina (Monza), sono stati raggiunti oggi da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Varese. (ANSA).