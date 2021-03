Incendi:serie di roghi notturni a Milano

(ANSA) - MILANO, 02 MAR - Una serie di roghi che hanno coinvolto auto parcheggiate o cassonetti dei rifiuti si sono verificati la scorsa notte a Milano. In nessun caso ci sono stati feriti, ma i Vigili del fuoco sospettano che possa trattarsi di atti dolosi e non si esclude che possano essere stati appiccati dalla stessa mano.

Gli incendi si sono verificati in via Sannio, piazza degli Affari, via Sebino, piazza Medaglie D'Oro, via Caldera e Viale Bligny, dalle 2 di notte fino all'alba di oggi. I vari casi sono al vaglio delle forze dell'ordine. (ANSA).