'Ferita' in Libano, arrivata a Milano la Maddalena Sursock

E' ferita dall'esplosione che ha devastato lo scorso 4 agosto Beirut la Maddalena Sursock di Artemisia Gentileschi, oggi sistemata alla fine del percorso espositivo della mostra 'Le Signore dell'Arte. Storia di donne fra '500 e '600'. Ma anche questo è parte del suo fascino.

L'opera prende il nome dalla famiglia Sursock, una delle più aristocratiche del Libano, con parentele romane come i Colonna.

Arrivata dal Medio Oriente in una cassa, oggi è stata liberata dagli esperti di Palazzo Reale che ne hanno valutato le condizioni.

Ben visibili i fori conseguenza dell'esplosione e forse anche per questo più affascinante il dipinto che solo negli ultimi tempi è stato attribuito a Artemisia Gentileschi, grazie alla tesi di dottorato alla Sorbona di Gregory Buchakjian , confermata dallo studioso Riccardo Lattuada.

Questa Maddalena è un inedito, per la prima volta in mostra, e certamente anche per l'ultima prima del necessario restauro.

