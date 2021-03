Droga "griffata" in casa, arrestato pusher a Monza

(ANSA) - MONZA, 02 MAR - Un uomo di 27 anni è stato arrestato dai carabinieri ad Agrate Brianza (Monza) per detenzione di droga ai fini di spaccio. In casa aveva oltre 3 kg di hashish suddivisi in 31 panetti "griffati" con loghi Chanel, Star Wars, e fumetti tipo Batman.

I militari sono arrivati a casa sua a seguito di un'indagine scattata da una segnalazione e hanno trovato la droga nascosta in un borsone che era stato infilato sotto il letto. Il Tribunale di Monza ha deciso per lui gli arresti domiciliari.

(ANSA).