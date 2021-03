COVID: il punto in Lombardia

(ANSA) - MILANO, 02 MAR - È stata isolata a Brescia la variante nigeriana del Covid. "Per la prima volta in Italia abbiamo isolato il virus portatore di queste mutazioni che preoccupano perché potrebbero conferire resistenza ai vaccini anti Covid oggi disponibili", ha spiegato Arnaldo Caruso, presidente della Società italiana di virologia e direttore del Laboratorio di Microbiologia dell'Asst Spedali Civili della città lombarda che da una settimana è in zona arancione rafforzato e lo resterà per un'altra settimana.

"Dall'ultimo survey, che si è concluso il primo marzo, dalle analisi delle varianti su tamponi positivi estratti causalmente realizzate dai laboratori lombardi, si evidenzia che la variante inglese è pari al 64% del campionamento su base regionale. Tra i vari laboratori che hanno partecipato si osserva un range che varia dal 43% all'86%", ha reso noto, dal canto suo, il vice presidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti.

Per quanto riguarda i dati a fronte di 42.052 tamponi effettuati, sono 3.762 i nuovi positivi al Covid registrati (8,9%) dove crescono i ricoverati. In terapia intensiva si trovano 476 pazienti, 35 di più, e negli altri reparti 4.408, con un aumento di 184. Sono invece 55 i decessi, il che porta il totale da inizio epidemia a 28.458. Fra le province, prima per contagi è Brescia con 884 casi, seguita da Milano con 767 (di cui 303 in città), 564 a Varese, 486 a Monza, 324 a Como, 148 a Pavia, 146 a Bergamo, 114 a Mantova, 100 a Cremona, 91 a Lecco, 54 a Lodi e 34 a Sondrio.

Il sindacato rileva problemi. Per i vaccini "non tutti i cittadini sono uguali. Le vaccinazioni antiCovid over 80 non seguono ordine di età: chi è più fortunato si vaccina prima, senza seguire alcun criterio. Dopo le precedenti fallimentari gestioni, dai nuovi arrivati ci aspettavamo qualcosa di meglio!": lo twitta Emilio Didonè, segretario generale Fnp Cisl lombardo. (ANSA).