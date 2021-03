Calcio: Pioli, Leao? Pronto mentalmente e giocherà titolare

(ANSA) - MILANO, 02 MAR - "Leao? Siete molto bravi a trovare i numeri delle negatività ma fino a qualche giornata fa parlavamo di un giocatore molto maturato. Sono molto soddisfatto. Avrà la possibilità di giocare titolare. Non va coccolato, non serve, è pronto anche mentalmente": così l'allenatore del Milan Stefano Pioli alla vigilia della sfida contro l'Udinese parla del rendimento del giovane attaccante che partirà dal 1' vista l'assenza di Ibrahimovic e Mandzukic, entrambi infortunati. In campo anche Rebic, i cui esami non hanno riscontrato lesioni: "Sta bene, domani mattina può fare la rifinitura e partire titolare contro l'Udinese. Domenica ha fatto una grande partita, le sua caratteristiche sono importanti per noi. Nessun dubbio sulle sue qualità". (ANSA).