Rissa tra giovani sabato sera nelle vie del centro a Milano

(ANSA) - MILANO, 01 MAR - Una prolungata rissa tra gruppi di giovani, prevalentemente di diverse origini straniere divisi forse in due o più fazioni, si è verificata sabato sera intorno alle 21, in pieno centro a Milano, a due passi dal Duomo. La notizia è stata resa nota oggi da alcuni cittadini che hanno postato delle immagini su Facebook.

L'assembramento e la rissa (decine i ragazzi e le ragazze, quasi tutti senza mascherina) si è prolungata per molti minuti, con i giovani che si picchiavano a più riprese lungo tutta la via Orefici, dal Duomo verso piazza Cordusio, davanti agli attoniti passanti. I ragazzi e le ragazze a più riprese hanno dato la caccia ad altri loro coetanei, picchiandone alcuni e suscitando la risposta degli amici di questi ultimi.

In particolare, davanti al fast food Kentucky Fried Chicken in via Orefici sono intervenuti anche i vigilanti perché nelle colluttazioni è stata sfondata una vetrina dell'ingresso.

All'arrivo dei carabinieri, che si trovavano a poche centinaia di metri, in piazza del Duomo, tutti sono fuggiti facendo perdere le tracce. Nessuno è stato, al momento, identificato. Non risultano feriti gravi.

"Le immagini di questo weekend riprese in un video poi pubblicato sui social sono davvero assurde, soprattutto se si considera di essere in pieno centro a Milano e in piena pandemia. La prima cosa che ci si domanda, vedendo queste bande di ragazzi, molti dei quali stranieri, che si affrontano con violenza, distruggendo persino una vetrina, è: ma dove sono i controlli?", ha commentato l'assessore alla sicurezza di Regione Lombardia e consigliere comunale di FDI a Milano, Riccardo De Corato. (ANSA).