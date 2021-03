Da oggi la Lombardia torna in zona arancione. E dunque, archiviate gite fuori porta e pranzi al ristorante, ricomincia a fare i conti con le limitazioni. Chiusi musei e mostre, vietate le uscite dal Comune (se non per comprovate esigenze) e appunto bar e ristoranti aperti solo per asporto e consegne a domicilio.

Uno "stop and go" dopo solo un paio di settimane di zona gialla che secondo l'assessore alla Cultura di Milano Filippo Del Corno "fa male alla cultura e alla comunità", motivo per cui ha chiesto aperture "programmate e non reversibili" per il settore. Proprio il ritorno in zona arancione a Milano ha bloccato domani la riapertura del museo del Novecente con il nuovo allestimento e l'inaugurazione della mostra a Palazzo Reale 'Le signore dell'arte'. Rimandata a data da destinarsi anche l'apertura della mostra Simon Fujiwara “Who the Bær” alla Fondazione Prada.