COVID: il punto in Lombardia

(ANSA) - MILANO, 01 MAR - Da oggi la Lombardia è tornata in zona arancione. E dunque, archiviate gite fuori porta e pranzi al ristorante, le persone ricominciano a fare i conti con le limitazioni. Chiusi musei e mostre, vietate le uscite dal Comune (se non per comprovate esigenze) e appunto bar e ristoranti aperti solo per asporto e consegne a domicilio. Uno "stop and go" dopo solo un paio di settimane di zona gialla. Di conseguenza sono state bloccate la riapertura del museo del Novecento e della mostra Simon Fujiwara "Who the Bær" alla Fondazione Prada.

Preoccupano i dati. Con 20571 tamponi effettuati è di 2.135 il numero di nuovi positivi in Lombardia, con una percentuale in aumento che arriva al 10,3%. Aumenta anche il numero dei ricoverati: sono 15 più di ieri (441 in tutto) in terapia intensiva e 106 in più negli altri reparti, dove il numero di pazienti Covid è di 4.224. Sono 42 i decessi, il che porta il totale da inizio pandemia a 28.403. Sono invece 6.933 le persone che ieri hanno fatto la vaccinazione anticovid di cui 3.791 over 80.

Continuano le iniziative sul fronte legale. "Nessuno può dire che non si conosceva la gravità della situazione epidemiologica perché era stata comunicata a tutti gli esponenti delle istituzioni", in particolare a livello locale afferma Consuelo Locati, l'avvocato del team di legali che assiste i familiari delle vittime del Covid specialmente della Bergamasca. E' stato annunciato un nuovo deposito di 'carte' alla Procura di Bergamo.

E c'è anche chi non si ferma di fronte alla situazione sanitaria: aveva ricevuto tre interdittive antimafia e nonostante questo, un'azienda di Azzano San Paolo (Bergamo) aveva comunque chiesto e ottenuto un milione e 150 mila euro di finanziamento dal Fondo di garanzia per le Pmi per l'emergenza Covid. La Guardia di Finanza ha provveduto a disporre un sequestro pari a 895 mila euro in beni della società. Il legale rappresentante è stato denunciato. (ANSA).